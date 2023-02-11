Уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Держслужбовці можуть виїхати за кордон для відвідування чи супроводу дітей

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це можуть бути і опікуни, піклувальники та прийомні батьки, як жінки так і чоловіки. Про це повідомляє ДПСУ.

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Жінка та/або чоловік, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або одними з батьків-вихователів та виховують дитину до 18 років, можуть виїхати за кордон для її відвідування чи супроводу. Водночас чоловіки зможуть виїхати за умови, що не перебувають у шлюбі та самостійно виховують і утримують дитину без участі матері.

Для цього необхідні:

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закордонний паспорт;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини самостійно.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.

Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

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Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.