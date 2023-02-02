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Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Що чекає тих, хто залишився в інших країнах?
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Після повернення додому чоловіків, які перебували за кордоном, можуть притягнути до відповідальності

Від початку повномасштабної війни чимало чоловіків призовного віку (18-60 років) виїхали за кордон, проте не повернулися на територію України. Юристка Вікторія Тютюнникова відповіла щодо відповідальності за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

    • Після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання законодавства. Таке правопорушення карається штрафом від 3400 до 5100 грн. Якщо з’ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 грн.
    • До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, котрі отримали повістку і втекли за кордон. Їм загрожує від 3 до 5 років ув’язнення

Юристка також нагадала про правила вручення повістки:

«Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів. Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має», – додала Вікторія Тютюнникова.

НАЗК вважає, що сьогодні немає встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку:

«Дійсно, правила перетинання кордону не відповідають положенням Основного закону, який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є наразі. Проте встановлення факту неконституційності тих правил належить до повноважень КСУ. До нього з цього приводу мають звернутися президент чи народні депутати (щонайменше 45 осіб), Верховний Суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини, а не фізичні особи», – пояснює експертка.

Зважаючи на це, довести в суді відсутність встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку без рішення КСУ про невідповідність Конституції правил перетину кордону, майже неможливо. 

Нагадаємо, що нещодавно уряд заборонив виїжджати чиновникам за кордон. Ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

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Теги: мобілізація повістка кордон

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