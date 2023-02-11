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Польща може закрити більше пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польща може закрити більше пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща посилено охороняє кордон із Білоруссю
фото з відкритих джерел

Закриттям пунктів пропуску Польща надсилає сигнал Мінську

Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю «Бобровнікі» і може закрити ще деякі пункти пропуску, зокрема «Тересполь». Про це під час конференції після засідання Європейської ради у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

«Ми не виключаємо закриття чергових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Зокрема, йдеться про один з найбільших пунктів пропуску «Тересполь», – повідомив Моравецький.

Він зазначив, що Польща закрила пункт пропуску «Бобровнікі», що пов’язано зі зростанням напруги у відносинах Варшави з Мінськом.

«Кремль інструментально використовує Білорусь, вона грає під диктовку Москви. Її поведінка стає все більш небезпечною для нас, України і для всієї Європи. Цим (закриття пункту пропуску – ред.) ми посилаємо дуже сильний сигнал Мінську», – наголосив глава польського уряду.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна під час пресконференції у п’ятницю заявив, що рішення закрити пункт пропуску «Бобровнік» є раціональним і гарантує безпеку Польщі. Натомість ірраціональними є дії Білорусі, яка здійснює терор щодо своїх громадян, зокрема Андрія Почобута – відомого журналіста і діяча польської національної меншини в Білорусі, якого було засуджено на вісім років ув’язнення.

Як повідомлялося, 10 лютого Польща в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску «Бобровнікі», що на кордоні з Білоруссю.

Теги: Польща Білорусь кордон

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