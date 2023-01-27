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Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон без поважних причин
Виїхати за кордон чиновники тепер можуть лише для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми
фото з відкритих джерел

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості.

Сьогодні, 27 січня,  Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Про це  повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні», – зазначив Шмигаль.

За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. «Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів», – додав Шмигаль.

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення. Кабінету Міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Нагадаємо, 26 січня в Україні розгорівся скандал довкола мандрівки народного депутата Миколи Тищенко до Таїланду. Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом «Слуги народу». Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в «Слуга народу» ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії.

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Теги: міністр Давид Арахамія кордон президент скандал посольство прокурор партії відпочинок Денис Шмигаль

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