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На адвоката скандального російського кримінальника подано скаргу до КДК адвокатури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На адвоката скандального російського кримінальника подано скаргу до КДК адвокатури
Тарас Думіч
фото з відкритих джерел

Думич продовжує захищати російського підприємця, попри оприлюднення ГУР МО інформації про те, що він є громадянином Росії

Волонтер та блогер Назар Приходько подав скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва на захисника російського кримінального «авторитета» Тамаза Сомхішвілі Тараса Думича.

Про це Приходько написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Думич продовжує захищати російського підприємця, попри оприлюднення ГУР МО інформації про те, що він є громадянином Росії, і попри розслідування українських журналістів, які з’ясували, що його підприємства є підрядниками Міноборони РФ, які ремонтують російські літаки та модернізують ракети.

Назар Приходько вже писав про Тамаза Сомхішвілі на прізвисько Тамаз Тобольський, який вимагає від київської влади 4 млрд грн в якості відшкодування за нібито завдані збитки. Насправді ж компанія Сомхвішілі, яка підрядилася реконструювати Харківську площу, так і не виконала жодних робіт. Натомість відомо, що Сомхішвілі має завод в Грузії, який ремонтує російські бойові літаки.

Блогер нагадав, що російського кримінальника захищає український адвокат Тарас Думич.

«Він називає Тамаза Сомхішвілі чомусь «британським інвестором», хоча ГУР МО України підтверджує російський паспорт Сомхішвілі. Адвокат Думич дозволяє собі ображати Президента та Міністра оборони. Зеленський за його версією «виступав у сауні перед Януковичем та Мєдведевим», а Резніков «заробив капітал у Москві, працюючи на Путіна»... Я очікував на реакцію влади. Але її немає. Очікував на санкції щодо російського злодія в законі Тамаза Сомхішвілі. Але їх немає. Я не розумію, як під час війни українець може захищати в суді інтереси російського кримінального авторитета», – пише Назар Приходько.

За його словами, неприпустимо публічно та безкарно ображати керівництво держави, повторюючи тези російської пропаганди, особливо, під час війни. Тому блогер подав заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва.

«Попросив перевірити його дії на відповідність українському законодавству. Маю надію, що адвокатська спільнота вижене цього пана з професії. Не знаю, в якій країні хоче жити Тарас Думич. Але після нашої перемоги таким як він, на мою думку, в Україні краще не залишатися», – підсумував блогер.

Теги: санкції Міноборони паспорт Міноборони РФ завод адвокат розслідування блогер

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