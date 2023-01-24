Голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі

«Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги»

Зараз у Білорусі відбуваються чергові спільні військові навчання з росіянами, тож на Рівненщині будуються протитанкові рови, фортифікаційні споруди, задіяні місцеві жителі, територіальна оборона. Голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів, як готуються до нового наступу та як влада координує всі ці процеси в інтерв'ю «Главкому».

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Питаннями захисту області займається Рада оборони. Коваль наголосив, що це дуже дієвий механізм та інституція у воєнний час. Збираються всі силовики і ті, хто дотичний до сектору оборони, обговорюють загальні питання і приймають рішення, які обов’язкові до виконання, а їх ігнорування може тягнути на таку статтю як саботаж.

Ще в листопаді я дав доручення на основі такого рішення Ради оборони щодо забезпечення кругової оборони міста. Це – погоджена з військовим керівництвом побудова фортифікаційних споруд навколо міст. А оборона міста починається з найменшого села. Якщо в цьому селі є спостережні пункти, окопи, які за потреби можуть зайняти військові, тероборона, ДФТГ (добровольчі формування територіальної громади), – це якраз наш внесок в обороноздатність цивільного сектору.

Військовий інженер дає задачу, а влада знаходить ресурс і її забезпечує – силами як комунальних підприємств, так і добровольців та всіх небайдужих.

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До того ж до цих робіт залучаються добровільно місцеві мешканці. Голова обладміністрації розповів, що нині є дуже багато «альтернативників» (тих, хто через свої переконання не може проходити строкову військову службу), вони дуже активно відгукуються на такі суспільно-корисні роботи.

Зазвичай ми як верхній рівень управління даємо задачу, а вже голова тергромади після консультацій з військовими і головою районної військової адміністрації вирішує кого залучати. Ця як своєрідна толока. Тих, хто не хоче доєднатися, у нас немає, бо всі розуміють: це – їхня відповідальність. Уявіть собі, що ви – мешканець села і у вас стоїть задача зміцнити це село. А ви замість цього кажете, що якось нема настрою. Та вас свої ж односельці за вухо виведуть.

На півночі Рівненської області активно будують прикордонні інженерні та фортифікаційні споруди фото з відкритих джерел

Превентивна оборонна робота триває постійно й влада постійно контролює її виконання. Основним координаційним центром є Офіс президента, від якого постійно надходять задачі. Також дуже активна взаємодія з оперативним угрупованням військ «Волинь», яке фактично охоплює три прикордонні області. Командувач цим угрупованням відповідає за прикордонну смугу і йому підпорядковані бригади тероборони. Їхня справа – визначати висоти, рубежі, ротні опорні пункти, а справа влади – надавати все, що їм треба.

Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги, бо нема межі досконалості. Наприклад, того тижня я оглядав споруди в одній з громад: здається, все нормально, але коли пішов сніг і дощ, деякі з них просто затопило. Доводиться переривати в іншому місці, аби все було в порядку. Тобто триває перманентний процес, який ніколи не завершується.

Як відомо, зафіксовано ознаки перегрупування поворожих військ для підготовки до наступу, проте малоймовірно, що його почнуть саме з території Білорусі – Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки.

Крім того, глава держави розповів про плани загарбників: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось». Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну.

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Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Раніше повідомлялося, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.