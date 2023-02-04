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Латвія вже звела частину паркану на кордоні з Білоруссю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія вже звела частину паркану на кордоні з Білоруссю
Dinija Jemeljanova / Latvijas Televizija

Проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні протяжністю 173 км

У межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі. Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що на ділянці протяжністю близько 82 км вирубали дерева. Загалом наразі будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев. Зі збільшенням площі вирубки та завершенням інфраструктурних робіт будівництво огорожі прискориться в п'ять разів - до 1 км на день.

Проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні протяжністю 173 км. Першу ділянку протяжністю 85,8 км буде завершено до весни цього року, а другу протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року. Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.

Право на будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі на кордоні за підсумками цінового опитування отримала компанія Citrus Solutions, яка реалізує проєкт за 53,57 млн євро.

Право на будівництво наступних шести ділянок інфраструктури в рамках другої черги також отримала Citrus Solutions, а одну ділянку побудує ТОВ VIA. Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро без ПДВ.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія збудує паркан на кордоні з Росією.

Теги: Латвія кордон Білорусь

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