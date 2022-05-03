Діти пили воду з калюж. Історія жінки, яка вирвалася з блокадного Маріуполя

Діти під час бомбардування Маріуполя мали змогу їсти лише раз на день

Будинок, де проживала сім'я, було знищено російськими бомбами

Жителька Маріуполя Юлія виживала у блокадному місті разом із трьома доньками одинадцяти, шести та трьох років. Дітям доводилося голодувати й пити воду з калюж, що допомогло не отримати зневоднення. Про історію написав BBC News Україна.

Будинок, де проживала сім'я, було знищено російськими бомбами. Юлія з дітьми тривалий час ховалася в підвалі без туалету, душу та електрики, але їм вдалося вирватися та приїхати до Польщі. За словами жінки, її доньки постійно просили їсти. Вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними.

«У нас була невелика тарілка (супу, – ред.) на трьох дітей щодня. І одна склянка води», – розповіла українка.

Коли йшов дощ, дівчатка могли попити з калюж, а також заповнити водою знайдені каструлі.

«І ця вода була неймовірно смачна», – пригадує жінка.

Іноді Юлія залишала малечу саму, щоб пошукати найближче джерело. Колодязь знайшовся за три кілометри від підвалу.

«Доводилося бігати туди під обстрілами», – згадала українка.

А коли середня дочка захворіла, лікувати її не було чим.

«У мене були гроші, але я нічого не могла купити, тому що ніде нічого не було, все зламали, пограбували та знищили», – розповіла Юлія.

Подруга жінки Наталя, яка мешкає в Уельсі (Велика Британія), зазначила, що іноді отримувала від маріупольчанки відео з підвалу, іноді Юлія на тривалий час зникала.

«У Маріуполі вона бачила людей, які загинули від ракетних ударів. У них не було ні рук, ні ніг», – згадала Наталя.

Нині жінка допомагає подрузі та її родині отримати статус біженців в Уельсі.

Нагадаємо, що рашисти використовують гуманітарні вантажівки для вивезення з Маріуполя тіл загиблих.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.