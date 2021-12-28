Звільнення через декольте, «слуга» купив телеканал. 28 грудня за хвилину

РНБО перенесли на 30 грудня, бо президент Зеленський розширив перелік питань, Міжнародні розслідувачі назвали Лукашенка головним корупціонером 2021 року

Засідання РНБО перенесено: нова дата і причина

Засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на 30 грудня через те, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань. Про це повідомляє апарат РНБО.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський скликав засідання РНБО, його призначили на 29 грудня.

Три правоохоронні органи зареєстрували заяву про «держзраду» Зеленського

Заяви про «державну зраду» та «фінансування тероризму» з боку президента Володимира Зеленського і його оточення зареєстровані у ДБР, Офісі генпрокурора та СБУ. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко після прийому у Службі безпеки України. У повідомленні про кримінальне правопорушення, поданому до СБУ, зокрема, зазначено: за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

«Слуга» Ковальов купив 4 канал – ЗМІ

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

Пізніше нардеп підтвердив, що його родина купила 4 канал, аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа.

Міжнародні розслідувачі назвали головного корупціонера 2021 року

Центр дослідження корупції та організованої злочинності обрав людиною 2021 року самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за його внесок у «розвиток організованої злочинності та корупції».

Проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження

Проти заступника генпрокурора Олексія Симоненка відкрили дисциплінарне провадження, повідомили у «Центрі протидії корупції». ЦПК звернувся до органів прокуратури через те, що Симоненко був присутнім на дні народженні заступника голови Офісу президента Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

Уряд звільнив заступника міністра освіти, який втрапив у скандал з декольте

Заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука звільнили. Таке рішення Кабмін прийняв 28 грудня. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Гришина. Вона зазначила, що чиновника звільнено з посади за його ж заявою.

Нагадаємо, на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю. 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі.