Кабмін збирається обмежити ціну на газ для виробників хліба

Згідно з проєктом постанови, торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для хлібопекарів встановлюється на рівні не вище 1%

Планується, що обмеження будуть діяти у період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2022 року

Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств із виробництва хліба на рівні 25 тис. грн за 1 тисячу кубометрів. Крім того, планується встановити, що торгівельна надбавка не може перевищувати 1%. Про це йдеться в проєкті документу, який є в розпорядженні «РБК-Україна».

Планується, що обмеження будуть діяти у період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2022 року.

Документом пропонується встановити, що ціна газу визначається щомісячно як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, але повинна бути не більше 25 тисяч гривень за 1 тис. кубометрів (з урахуванням ПДВ).

Згідно з проєктом постанови, торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для хлібопекарів встановлюється на рівні не вище 1%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.

Натомість сьогодні стало відомо, що газ подорожчає: постачальники оприлюднили тарифи на січень. Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

Зазначимо, за даними ЗМІ,СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».