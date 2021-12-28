Газ подорожчає: постачальники оприлюднили тарифи на січень

У грудні місячний тариф варіювався у межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу

Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Для тих хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Отже, з тих пропозицій, що вже оприлюднили деякі газопостачальники, можна побачити, що тарифи коливаються від 7,788 до 57,5 гривні за кубометр газу.

Зокрема, «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у грудні та листопаді 2021 року – 38,35 гривень, у жовтні – 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Однак на ринку є більш вигідні пропозиції. Компанія «Галнафтогаз» зберігла місячний тариф на січень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом «Твій Газзбут», на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і «Нафтогаз України».

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК «Нафтогаз України» – 7,96 гривень за кубометр.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».

Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.

Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

Читайте також: