В Чернівецькій області відновлюють рух поїздів

Продаж квитків на три напрямки вже відкрито

«Укрзалізниця» з 22 квітня відновлює курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецькій області. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Це стало можливим через з поліпшенням епідеміологічної ситуації та вихід області з «червоної зони» карантину.

Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом:

№7/8 Київ-Чернівці-Київ;

№117/118 Київ-Чернівці-Київ;

№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;

№357/358 Київ-Рахів-Київ.

Продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Нагадаємо, сьогодні Чернівецька область вийшла із «червоної зони» карантину та перейшла в «жовту».

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, «жовта» – у 3, решта – «помаранчеві».

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.