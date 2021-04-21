В Україні суттєво зросла кількість госпіталізацій дітей з коронавірусом (інфографіка)

Коронавірус: за останній тиждень стали більше госпіталізувати дітей віком до 9 років

У Національній академії наук України зафіксували тенденцію до зростання кількості госпіталізованих дітей із коронавірусом віком до 9 років за останній тиждень. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні від Національна академія наук.

«Доволі несподівано в останній тиждень кількість госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилася принаймні вдвічі вищою, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно», – зазначають вчені.

Дані: НАН

Згідно з даними НАН, позаминулого тижня (5-11 квітня) в Україні рівень госпіталізації дітей віком до 9 років був 6,2 на 100 тис. населення, а минулого тижня (12-18 квітня) цей показник зріс до 6,5. При цьому госпіталізація пацієнтів віком від 10 до 19 років впала з 3,4 на 100 тис. населення до 2,6.

Додамо, що Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. Covid-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.

Раніше стало відомо, що у Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Вона перебувала в лікарні кілька днів на ШВЛ.

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