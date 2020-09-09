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    Думки вголос

    Дихаю вільно. Луганчанин, який лише тепер переїхав до Києва, поділився враженнями

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Дихаю вільно. Луганчанин, який лише тепер переїхав до Києва, поділився враженнями

    В широкому сенсі люди діляться на тих, кому важливо дихати вільно, і тих, кому ні

    Вчора на Хрещатику зустрів земляка-луганчанина.

    Я сидів на лавці, розмовляючи скайпом з сином, він підійшов і обережно спитав, чи можна зі мною поговорити. Я не дуже люблю розмовляти з незнайомими, але майже ніколи не відмовляю, адже навіть те, що тобі не подобається, може комусь допомогти. Це один з моїх гуманістичних принципів.

    З‘ясувалося, що не так давно земляк зміг продати квартиру в Луганську і переїхати до Києва. Коли я спитав, яка причина переїзду, він відповів шикарною фразою:

    - Жить сейчас в Луганске - это как обедать в туалете. В принципе, можно, но что-то не то.

    Я зафіксував цей афоризм, ми ще хвилин п‘ять потеревенили про наш колишній порт приписки, потім я залишив контакт на випадок крайньої необхідності і поцікавився, чим він планує займатися. Відповів, що ходить по співбесідах, що роботи тут достатньо, тож настрій оптимістичний. І вже коли ми прощалися, він сказав:

    - Знаете, я сейчас практически бомж, а хорошо. Дышать могу свободно. Никогда не думал, что это настолько важно.

    Вже їдучи в метро, я згадав ці слова і подумав, що в широкому сенсі люди діляться на тих, кому важливо дихати вільно, і тих, кому ні. Всі інші фактори - вторинні.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
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