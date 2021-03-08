Сладом за Буковиною та Прикарпаттям «Укрзалізниця» призначила евакуаційні поїзди й до Закарпаття

«Укрзалізниця» не перший раз евакуює людей із кризових зон

Шість потягів із Рахова, Солотвина та Ужгорода прямуватимуть до Києва, Одеси та Лисичанська

«Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткових поїздів для осіб, що бажають покинути Закарпатську область, яка опинилася в «червоній» зоні епідемічної небезпеки. Необхідність цих потягів пояснюється тим, що у звʼязку з карантином регулярне пасажирське сполучення з регіоном припинено.

Як повідомив у своєму Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, вже відкрився продаж квитків на рейси, що з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);

81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Закарпатської області до «червоної» карантинної зони, «Укрзалізниця» з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинила продаж квитків до зазначеного регіону.

При цьому керівництво Закарпатської області, яка опинилася у «червоній» карантинній зоні, заявило про створення спеціальних автомобільних внутрішньообласних перевезень, якими зможуть користуватися працівники критичної інфраструктури.

Раніше «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги, що мали вивезти близько двох тисяч чоловік з Івано-Франківської та Чернівецької областей, що також опинилися у «червоній» зоні.