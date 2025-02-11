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В Одесі мобілізовано чоловіка з шизофренією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Одесі мобілізовано чоловіка з шизофренією
Коли чоловіку дали зброю, стався приступ перед ремісією шизофренії. Він хотів всіх постріляти.
фото з відкритих джерел

Також чоловік пережив російський полон в окупованому Херсоні. Після цих подій його стан погіршився

В Одесі призвали до служби чоловіка з шизофренією, який пережив російський полон у окупованому Херсоні. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Чоловіка мобілізував Хаджибейський ТЦК та СП міста Одеси восени 2024 року. Він розповів журналістам, що в центрі ігнорували його заяви та документи про хворобу і перебування в полоні. Він з 2021 року регулярно проходив лікування у психіатричній лікарні та приймав необхідні медикаменти.

Після російського полону стан чоловіка значно погіршився: схуд на 40 кг, а його галюцинації стали майже постійними. За його словами, він переживає сильний шум у вухах, чує голоси, а одного разу, намагаючись позбутися їх, випив надмірну кількість ліків і потрапив до реанімації через отруєння.

Ситуація у навчальному центрі лише ускладнилася. Чоловік розповідає, що коли йому дали зброю, стався приступ перед ремісією шизофренії. Він хотів всіх постріляти.

В обласному ТЦК підтвердили, що чоловіка доправили до Хаджибейського ТЦК у листопаді 2024 року, і заявили, що на той момент підстав для відстрочки не було. Після уточнення військово-облікових даних його направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У ТЦК також запевняють, що під час перебування чоловіка на їхній території до нього не застосовували фізичний чи психологічний тиск.

Зазначається, що процедура списання чоловіка розпочалася лише після того, як він прибув у військову частину і там пред’явив свої медичні документи. Однак цей процес триває вже понад два місяці, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

«4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді», – заявили у пресслужбі.

Так, за інструкцією російського куратора зрадники виготовили вибухівку та підірвали її біля визначеного ним об’єкту. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік.

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Теги: Одеса армія полон слідство документи чоловік ТЦК

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