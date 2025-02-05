Вибух біля ТЦК у Павлограді. Поліція затримала підозрюваних, які діяли за вказівкою РФ

Поплічникам ворога загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років

Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину

Поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді. Про це поінформував Департамент комунікації Нацполіції України.

«4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді», – заявили у пресслужбі.

Так, за інструкцією російського куратора зрадники виготовили вибухівку та підірвали її біля визначеного ним об’єкту. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину.

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Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів - СБУ фото: npu.gov.ua

«Вони зупинилися в готелі та чекали на вказівки куратора, який координував теракт. Далі найманцям повідомили геолокацію схрону, з якого вони забрали саморобний вибуховий пристрій та заклали вибухівку біля будівлі РТЦК у Павлограді. 2 лютого близько 18:40 вони дистанційно підірвали її», – йдеться у заяві.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Поплічникам ворога загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40. У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).