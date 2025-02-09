У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника університету

Лаборанта знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва з переломом черепа та набряком мозку

У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook.

Днями у мережі друг Степана Більченко заявив, що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики.

За словами чоловіка, Більченка доправили до Личаківсько-Залізничного ТЦК та примусили за дві години пройти ВЛК. Крім того, друг заявив, що Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), але його взнали здоровим. Потім Більченка з переломом черепа та набряком мозку знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва. Лаборант знаходиться у критичному стані.

Що кажуть у Львівському обласному ТЦК та СП

У Львівському ТЦК написали, що Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював військово-облікові дані. Робота лаборантом не звільняла його від служби.

«Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив» , – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.

«Відповідно 5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки. Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було», – пишуть на сторінці Львівського ТЦК.

Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав, що імовірно, після того, як Більченка доставили у у навчальний центр він втік в СЗЧ.

«Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив», – зазначає Кротенко.

Раніше у Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті 32-річного чоловіка у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час проходження військово-лікарської комісії. Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

Нагадаємо, що в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області 7 лютого помер чоловік. Наразі поліція з’ясовує обставини його смерті.

Раніше у червні 2024 року на Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування.