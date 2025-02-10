Вибух у будівлі ТЦК в Павлограді. Підозрюваних узято під варту
Тримання під вартою призначене без альтернативи внесення застави
Трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
10 лютого підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.
«4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді», – заявили у пресслужбі.
Так, за інструкцією російського куратора зрадники виготовили вибухівку та підірвали її біля визначеного ним об’єкту. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік.
До слова, у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної роботи підтвердили вибух, який стався у приміщенні установи 1 лютого.
За повідомленням військових, інцидент стався близько 16:00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини.
Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.
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