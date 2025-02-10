Вибух у будівлі ТЦК в Павлограді. Підозрюваних узято під варту

Раніше було затримано трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді

Тримання під вартою призначене без альтернативи внесення застави

Трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

10 лютого підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

фото: САП

фото: САП

Нагадаємо, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

«4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді», – заявили у пресслужбі.

Так, за інструкцією російського куратора зрадники виготовили вибухівку та підірвали її біля визначеного ним об’єкту. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік.

До слова, у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної роботи підтвердили вибух, який стався у приміщенні установи 1 лютого.

За повідомленням військових, інцидент стався близько 16:00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини.

Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.