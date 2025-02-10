Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові
Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру
фото: Національна поліція України

Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії 

У Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Про це повідомляє Національна поліція України. 

Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком.

Як додається, після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. «Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру», – зазначили у поліції. 

Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові фото 1
фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook.

Днями у мережі друг Степана Більченко заявив, що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики.

У Львівському ТЦК написали, що Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював військово-облікові дані. Робота лаборантом не звільняла його від служби. Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав, що імовірно, після того, як Більченка доставили у навчальний центр, він втік в СЗЧ.

Раніше у Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті 32-річного чоловіка у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час проходження військово-лікарської комісії. Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

Читайте також:

Теги: робота чоловік поліція Facebook напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахрая затримали правоохоронці
У Сумах викрито шахрая, який видавав себе за спецпризначенця та виманював у волонтерів гроші
14 сiчня, 22:21
Кількість «п’яних» ДТП на Дніпропетровщині з початку цього року: сумна статистика
Кількість «п’яних» ДТП на Дніпропетровщині з початку цього року: сумна статистика
17 сiчня, 22:46
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років
Підробляли ухилянтам результати аналізів на ВІЛ: лікарі з Дніпра отримали підозри
19 сiчня, 10:57
У грудні 2024 року міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу
Коли запрацює нова пенсійна система: міністерка соцполітики назвала терміни
27 сiчня, 21:36
«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року»
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
30 сiчня, 19:21
Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії
Швейцарія засудила подружжя за переказ коштів сину: шокуюча причина
30 сiчня, 20:20
У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили
Поліція затримала чоловіка, який вбив працівника Полтавського ТЦК
1 лютого, 12:30
Військовому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років
На Полтавщині засуджено військового, який заступився за дружину
2 лютого, 19:45
Блогер не має жодного відношення до поліції
Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
4 лютого, 17:44

Кримінал

НАБУ перевіряє ймовірні факти зловживань у діях міністра оборони Умєрова
НАБУ перевіряє ймовірні факти зловживань у діях міністра оборони Умєрова
Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові
Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру
ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту
ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту
НАБУ порушило кримінальну справу проти «Енергоатома»
НАБУ порушило кримінальну справу проти «Енергоатома»
Справа про держзраду. Медведчук із Москви вимагав влаштувати йому відеосеанс зв’язку з судом у Львові
Справа про держзраду. Медведчук із Москви вимагав влаштувати йому відеосеанс зв’язку з судом у Львові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
66K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
25K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
18K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
15K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua