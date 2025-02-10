Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові

Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру

Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії

У Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком.

Як додається, після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. «Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру», – зазначили у поліції.

фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook.

Днями у мережі друг Степана Більченко заявив, що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики.

У Львівському ТЦК написали, що Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював військово-облікові дані. Робота лаборантом не звільняла його від служби. Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав, що імовірно, після того, як Більченка доставили у навчальний центр, він втік в СЗЧ.

Раніше у Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті 32-річного чоловіка у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час проходження військово-лікарської комісії. Про це у коментарі molbuk.ua повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.