Допомагав уникати мобілізації та схиляв військових до втеч. ДБР викрило посадовця ТЦК

ДБР затримало інструктора під час передачі $10 тис. за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, посадовець потайки виводив за межі установи

Працівники ДБР затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини – з батальйону резерву. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила $3-4 тис., які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за $4-5 тис. він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

фото: ДБР

Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше пʼять військовослужбовців.

фото: ДБР

ДБР затримало інструктора під час передачі $10 тис. за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Фігуранту повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Розслідування триває, встановлюється причетність до протиправної діяльності керівництва Мукачівського РТЦК та СП.

Відбулися 10 санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад $36 тис., пʼять золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира військової частини. Він привласнив прилади нічного бачення майже на 4 млн грн.

Раніше Служба безпеки України викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

До слова, оголошено про підозру 13 військовим-посадовцям за незаконне нарахування понад 13 млн гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП.