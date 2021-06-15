ЗМІ: в Офісі президента обговорюють можливість звільнення Авакова
Доля Авакова може вирішитися вже цієї осені, якщо таке рішення буде прийнято
Офіс президента може дати хід торішній постанові парламенту щодо звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні, коли стартує наступна парламентська сесія. Про це НВ розповіли кілька співрозмовників різного рівня інформованості у фракції «Слуга народу».
За їхньою інформацією, доля Авакова може вирішитися вже цієї осені, якщо таке рішення буде прийнято. Поки що немає остаточної згоди з приводу того, як це реалізувати.
«На осінь вони спробують прибрати Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може й сам всім керувати», – розповів один з депутатів.
За його словами, яким би не був Аваков, але його звільнення прибере єдину противагу Зеленському та перетворить Офіс президента на одноосібний орган ухвалення рішень у державі.
Близький соратник Зеленського пояснив ЗМІ, що подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення – звільняти чи залишати міністра – президент не ухвалив.
Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.
Хоча ще навесні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.
Раніше Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається. Глава МВС також розповів, через що він «лютує».
Як відомо, рік тому Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.