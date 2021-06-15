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    ЗМІ: в Офісі президента обговорюють можливість звільнення Авакова

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    Остаточне рішення&nbsp;&ndash; звільняти чи&nbsp;залишати Арсена Авакова &ndash; президент не&nbsp;ухвалив - ЗМІ: в Офісі президента обговорюють можливість звільнення Авакова
    Остаточне рішення – звільняти чи залишати Арсена Авакова – президент не ухвалив
    Фото: НБН

    Доля Авакова може вирішитися вже цієї осені, якщо таке рішення буде прийнято

    Офіс президента може дати хід торішній постанові парламенту щодо звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні, коли стартує наступна парламентська сесія. Про це НВ розповіли кілька співрозмовників різного рівня інформованості у фракції «Слуга народу».

    За їхньою інформацією, доля Авакова може вирішитися вже цієї осені, якщо таке рішення буде прийнято. Поки що немає остаточної згоди з приводу того, як це реалізувати.

    «На осінь вони спробують прибрати Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може й сам всім керувати», – розповів один з депутатів.

    За його словами, яким би не був Аваков, але його звільнення прибере єдину противагу Зеленському та перетворить Офіс президента на одноосібний орган ухвалення рішень у державі.

    Близький соратник Зеленського пояснив ЗМІ, що подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення – звільняти чи залишати міністра – президент не ухвалив.

    Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.

    Хоча ще навесні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що немає підстав для відставки глави МВС Арсена Авакова.

    Раніше Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається. Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

    Як відомо, рік тому Комітет з питань правоохоронної діяльності передав на розгляд до Верховної Ради постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Теги: МВС Арсен Аваков відставка політика Володимир Зеленський президент Офіс президента звільнення
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    ЗМІ: в Офісі президента обговорюють можливість звільнення Авакова