В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 червня
Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°
Сьогодні, 20 червня, в Україні очікується погода без опадів, але у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.
Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°.
Північно-західний вітер помірної швидкості в більшості західних, північних і центральних областей посилюватиметься до 15-20 м/с.
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