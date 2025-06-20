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В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 червня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°

Сьогодні, 20 червня, в Україні очікується погода без опадів, але у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 20 червня
Прогноз погоди на 20 червня
Укргідрометцентр

Північно-західний вітер помірної швидкості в більшості західних, північних і центральних областей посилюватиметься до 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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