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Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків
Місячна кількість опадів у червні очікується 45-82 мм
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Синоптики наголошують, що зазвичай у перший місяць літа стають активнішими грозові процеси

У червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° градусів тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Укргідрометцентр

«Середня місячна температура передбачається 19-23 °, в гірських районах 15-16 °, що на 1,5-2 ° вище за норму», – наголошують синоптики.

Водночас у червні місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми. Зокрема, синоптики наголошують, що зазвичай у перший місяць літа стають активнішими грозові процеси, частіше спостерігаються град, шквали.

Нагадаємо, що у суботу, 24 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Вдень в більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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