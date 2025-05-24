Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків

Синоптики наголошують, що зазвичай у перший місяць літа стають активнішими грозові процеси

У червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° градусів тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура передбачається 19-23 °, в гірських районах 15-16 °, що на 1,5-2 ° вище за норму», – наголошують синоптики.

Водночас у червні місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми. Зокрема, синоптики наголошують, що зазвичай у перший місяць літа стають активнішими грозові процеси, частіше спостерігаються град, шквали.

Нагадаємо, що у суботу, 24 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Вдень в більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.