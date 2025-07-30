В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня

Очікуються невеликі дощі на заході країни, помірні – у більшості областей, значні – у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях

Сьогодні, 30 липня, у більшості областях України очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

30 липня очікуються невеликі дощі на заході країни, помірні – у більшості областей, значні – у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. На решті території залишатиметься дуже тепла повітряна маса, утримуюючи на сході та південному сході сильну спеку.



Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 14-19°, вдень 20-25°, на решті території вночі 18-23°, вдень 26-31°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°.

Прогноз погоди на 30 липня Укргідрометцентр

Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.