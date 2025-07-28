В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 28 липня

У Києві хмарно з проясненнями, дощ, по області помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град

У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, значні дощі, грози

Сьогодні, 20 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях значні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, значні дощі, грози, температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, помірні, у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°, у північних областях 27-32°.

Прогноз погоди на 28 липня Укргідрометцентр

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що у понеділок, 28 липня, західну частину України накриє циклон Karlheinz (із центром над Польщею). За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у регіоні очікуються дощі з грозами, місцями – потужні зливи, шквали та град, передає «Главком».

«Нестійка дощова погода також дійде завтра і до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини. На решті території України пануватиме суха погода. Температура повітря надвисокою залишається у південній частині України та на Дніпропетровщині, тут знову і люди, і природа потерпатимуть від сильної спеки – очікується +32°, +39°», – йдеться у дописі.