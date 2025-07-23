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Наслідки негоди у Києві: буревій повалив десятки дерев, є травмовані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наслідки негоди у Києві: буревій повалив десятки дерев, є травмовані
За офіційними даними, внаслідок буревію в місті повалило понад 30 дерев
фото: пресслужба КМДА

Негода у Києві не минулася  без постраждалих, серед них – 13-річна дівчина

У вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА

За офіційними даними, внаслідок буревію в місті повалило понад 30 дерев. Це спричинило тимчасові перешкоди для руху та створило додаткові незручності для мешканців.

Над ліквідацією наслідків негоди оперативно працювали понад 40 працівників комунального об'єднання «Київзеленбуд» та 15 рятувальників столичної служби КАРС. До робіт залучалося понад 10 одиниць техніки «Київзеленбуду» та три аварійно-рятувальні автомобілі.

На жаль, негода не обійшлася без постраждалих. Наразі п'ять осіб госпіталізовано, серед них – 13-річна дівчина.

Міська влада вкотре закликає мешканців Києва не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов. Недотримання рекомендацій та ігнорування правил безпеки під час шторму може призвести до серйозних травмувань та інших неприємних наслідків. 

Нагадаємо, у столиці ввечері 22 липня стрімко погіршилася погода. На Глибочицькій пориви вітру повалили будівельний кран, у різних районах столиці через буревій падали дерева.

Найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспускали через прогнозоване погіршення погодних умов. Синоптики попереджали що у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Теги: Київ Київзеленбуд місто шторм негода влада

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