Весняні заморозки знищили 90% врожаю персика на Одещині

Аграрії отримали через весняні заморозки мільйонні збитки

Для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

«Насправді сад був у чудовій формі. Початок квітня — пік цвітіння, а тому вплив низьких температур був нищівним. Ми втратили близько 120 тонн продукції», – розповів Остапенко.

Втрати компанії склали орієнтовно 7,2 млн грн лише по продукції. За оцінками компанії, лише ПДВ, який не надійде до держбюджету, становить щонайменше 1,2 млн грн. І це без урахування податку на прибуток, єдиного соціального внеску та інших платежів.

«Фінансово це катастрофа не лише для нас, а й для держави. Ми не маємо доступу до офіційної статистики по країні, але очевидно – масштаб втрат колосальний», – додає Остапенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

«Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, вона пояснила причини різкого похолодання навесні, а також назвала найвразливіші культури.