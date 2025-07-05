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Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано
Вітер і суха погода підвищили ризик повторного спалаху вогню навіть у тих районах острова, де пожежі вже вдалося локалізувати
фото: Reuters

Штормові вітри посилюють пожежі на Криті та в Афінах: тисячі евакуйованих, значні руйнування

Сильні пориви штормового вітру значно ускладнили зусилля з приборкання лісових пожеж на грецькому острові Крит. Вогонь знищив ліси та оливкові гаї, змусивши тисячі мешканців і туристів евакуюватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На третій день боротьби з пожежами на Криті було задіяно близько 130 пожежників, 48 автомобілів та шість гелікоптерів. Вітер і суха погода підвищили ризик повторного спалаху вогню навіть у тих районах острова, де пожежі вже вдалося локалізувати. Пожежі на Криті спалахнули в середу, 2 липня, у селі приблизно за 16 км на схід від Ієрапетри, охопивши ділянки сільськогосподарських угідь на південно-східному кутку острова. Після себе вогонь залишив мертвих тварин та обгорілі фермерські будинки.

Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано фото 1
фото: Reuters

У столиці Греції, Афінах, близько 800 людей було евакуйовано з передмістя Коропі, де понад 120 пожежників боролися з вогнем за підтримки восьми літаків та восьми гелікоптерів, повідомив речник пожежної бригади. В іншому передмісті Афін, Пікермі, близько 148 пожежників продовжують боротьбу з пожежею, яка спалахнула у четвер, 3 липня. Ця пожежа загрожує багатьом будинкам, відключила електроенергію та змусила евакуювати понад 300 людей. Наразі пожежу локалізовано, але не загашено.

Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано фото 2
фото: Reuters

Пожежі на Криті та в Афінах сталися на тлі аномальної спеки на початку літа, яку, за словами чиновників, пов'язують щонайменше з вісьмома смертями на континенті. Грецька метеорологічна служба прогнозує, що температура в Греції досягне 38°C.

Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано фото 3
фото: Reuters

Ситуація зі спекою критична і в інших країнах Середземномор'я. В Італії міністерство охорони здоров'я оголосило червоний рівень тривоги у 20 з 27 міст, де воно відстежує спеку, з прогнозами до 38°C у Флоренції та 37°C у Римі, Болоньї та Перуджі. Міністерство охорони здоров'я Іспанії підрахувало, що з початку червня 341 смерть була пов'язана з хворобами, спричиненими спекою, оскільки країна бореться з різким підвищенням температури.

Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано фото 4
фото: Reuters

Зі зростанням спеки збільшується ризик лісових пожеж. Греція та інші країни Середземномор'я знаходяться в зоні, яку вчені називають «осередком лісових пожеж», де пожежі поширені протягом спекотного та сухого літа. В останні роки вони стали більш руйнівними через швидку зміну клімату, що спонукає до закликів до нового підходу.

«З огляду на очікування численних хвиль спеки та ризиків пожеж протягом вересня, існує нагальна потреба перейти від реактивного реагування до проактивної готовності», – заявила цього тижня Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Нагадаємо, у Техасі триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як раптова повінь забрала життя щонайменше 24 людей. Доля десятків дітей, які зникли безвісти з літнього християнського табору «Містик» поблизу міста Керрвілл досі залишається невідомою.

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Теги: Греція пожежа спека погода Європа

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