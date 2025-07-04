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Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки
фото з відкритих джерел

Температура повітря у столицях західно-балканських країн останніми днями тримається на рівні 35-36 градусів

Західнобалканському регіону загрожує сильна посуха. Спека, що поширилася по Європі, викликана африканським антициклоном, ускладнює повсякденне життя населення регіону і створює проблеми в сільському господарстві та електропостачанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

У четвер температура в центральній частині Албанії досягла 40 градусів за Цельсієм, і метеорологи попередили, що дощів не буде до вересня.

Річки в країні вже практично пересохли через малу кількість опадів взимку та навесні. Різке підвищення температури змусило албанську владу надати допомогу зайнятим у сільському господарстві за допомогою іригаційних мереж. У вівторок було завершено проєкт із відведення води з річки Маті для зрошення близько 40 кв. км сільськогосподарських угідь.

Це також негативно позначилося на виробництві електроенергії в Албанії, яка переважно надходить із гідроелектростанцій на півночі країни.

У першій половині цього року національна енергетична корпорація витратила до 60 мільйонів євро на імпорт електроенергії.

Державний метеорологічний інститут Сербії попередив, що «екстремальна посуха» впливає на врожай у країні, а рівень води у річках та озерах упав.

Невеликі міста та села по всій країні також стикаються з обмеженнями на питну воду.

У Косові через брак води було закрито відкритий басейн у Пріштіні, який люди використовували для охолодження в літню спеку.

Плавальний басейн Gërmia, розташований на околиці міста і який є частиною регіонального парку, був побудований наприкінці 1980-х років як місце відпочинку та вважається одним із найбільших на континенті. Минулого року у цей час басейн щодня відвідували від 4000 до 5000 осіб.

Парк Gërmia, відомий своєю природною красою, розташований серед пагорбів та гір, які забезпечують басейн природними водними ресурсами.

За словами керуючого Барда Красничі, попередні роки наповнення басейну займало шість днів, а цього року через посуху на це піде понад три тижні.

«Через сильну спеку, яка нині охопила країну, ми, на жаль, не змогли відкрити найбільший басейн у країні», – сказав Красничі.

Оскільки очікується, що в четвер температура повітря знову досягне 35 градусів за Цельсієм, Інститут охорони здоров'я закликав людей триматися подалі від прямих сонячних променів і попередив дітей, людей похилого віку та всіх, хто хворий, залишатися вдома. У спекотне та посушливе літо у цьому регіоні також частіше виникають лісові пожежі.

Теги: погода клімат вода басейн населення спека

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