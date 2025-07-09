Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води

Мережа рамок-розпилювачів поступово розширюється

У столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації фото: пресслужба КМДА

Зазначається, що районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом. У Департаменті наголошують, що рамки-розпилювачі виготовлені власними силами комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста. Цього року рамки встановлять на 31 локації.

Комунальники просять киян берегти встановлене обладнання фото: пресслужба КМДА

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» та районні КП УЗН запрошують киян і гостей міста користуватися такими рамками та просять берегти встановлене обладнання.

Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вул. Олександра Кошиця;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

парк «Деснянський»;

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк «Фестивальний»;

парк «Молодіжний»;

сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк на вул. Юрія Шумського;

сквер «Кусум» у селищі ДВРЗ.

Оболонський район:

парк «Наталка».

Печерський район:

бульв. Лесі Українки;

парк Вічної Слави.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер на площі Щекавицькій;

сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк імені Миколи Зерова;

парк «Орлятко».

Шевченківський район:

вул. Хрещатик (бульварна частина);

парк «Веселка»;

парк ім. Т.Г. Шевченка;

сквер біля цирку;

Пейзажна алея.

Киян також закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі.