Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
фото: пресслужба КМДА

Мережа рамок-розпилювачів поступово розширюється

У столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
фото: пресслужба КМДА

Зазначається, що районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом. У Департаменті наголошують, що рамки-розпилювачі виготовлені власними силами комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста. Цього року рамки встановлять на 31 локації.

Комунальники просять киян берегти встановлене обладнання
Комунальники просять киян берегти встановлене обладнання
фото: пресслужба КМДА

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» та районні КП УЗН запрошують киян і гостей міста користуватися такими рамками та просять берегти встановлене обладнання.

Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • сквер на вул. Олександра Кошиця;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

  • парк «Деснянський»;
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • парк «Молодіжний»;
  • сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • парк на вул. Юрія Шумського;
  • сквер «Кусум» у селищі ДВРЗ.

Оболонський район:

  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульв. Лесі Українки;
  • парк Вічної Слави.

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер на площі Щекавицькій;
  • сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • парк «Орлятко».

Шевченківський район:

  • вул. Хрещатик (бульварна частина);
  • парк «Веселка»;
  • парк ім. Т.Г. Шевченка;
  • сквер біля цирку;
  • Пейзажна алея.

Киян також закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі.

Читайте також:

Теги: Київ Київзеленбуд спека парк Контрактова площа кияни Хрещатик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
21 червня, 04:12
Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру
Нічна атака на Київ: уламки БпЛА пошкодили будівлі та авто у трьох районах
7 липня, 07:59
29 травня Блохін, Бєланов та Шевченко презентували свої «Золоті м’ячі» у Львові
У Києві покажуть «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова і Шевченка: де та коли з’являться трофеї
13 червня, 11:47
Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом
Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
19 червня, 14:06
Водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
20 червня, 12:59
За скоєний злочин підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
Головна бухгалтерка однієї зі столичних фірм «загубила» майже 2 млн грн
27 червня, 13:48
За напад на авто ветеранки чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки на Виноградарі (фото)
2 липня, 09:29
Раніше під час онлайн-опитування 82% опитаних українців відповіли, що вживають алкоголь
Один із районів Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні
3 липня, 16:26
Комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші
Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш
7 липня, 13:24

Новини

Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
Нічна атака дронів на Київщину: кількість постраждалих зросла
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
На Оболонській набережній почалася реставрація скульптури Музи Мельпомени (фото)
Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
Відбудова «Охматдиту» після удару РФ: Вітвицька назвала головну задачу, яка стоїть перед фондом
Відбудова «Охматдиту» після удару РФ: Вітвицька назвала головну задачу, яка стоїть перед фондом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
42K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
5675
У Києві та області прогриміли вибухи

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua