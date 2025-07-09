Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Мережа рамок-розпилювачів поступово розширюється
У столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом. У Департаменті наголошують, що рамки-розпилювачі виготовлені власними силами комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста. Цього року рамки встановлять на 31 локації.
Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» та районні КП УЗН запрошують киян і гостей міста користуватися такими рамками та просять берегти встановлене обладнання.
Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води
Голосіївський район:
- парк ім. Максима Рильського.
Дарницький район:
- парк «Позняки»;
- сквер на вул. Олександра Кошиця;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер на вул. Вишняківській, 12.
Деснянський район:
- парк «Деснянський»;
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк «Фестивальний»;
- парк «Молодіжний»;
- сквер ім. Вʼячеслава Веремія.
Дніпровський район:
- парк «Перемога»;
- парк «Аврора»;
- парк на вул. Юрія Шумського;
- сквер «Кусум» у селищі ДВРЗ.
Оболонський район:
- парк «Наталка».
Печерський район:
- бульв. Лесі Українки;
- парк Вічної Слави.
Подільський район:
- Куренівський парк;
- сквер на площі Щекавицькій;
- сквер № 1, Контрактова площа.
Святошинський район:
- парк «Совки»;
- парк «Інтернаціональний»;
- бульв. Академіка Вернадського.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- парк імені Миколи Зерова;
- парк «Орлятко».
Шевченківський район:
- вул. Хрещатик (бульварна частина);
- парк «Веселка»;
- парк ім. Т.Г. Шевченка;
- сквер біля цирку;
- Пейзажна алея.
Киян також закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі.