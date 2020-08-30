В Україні хочуть встановити на авто обмежувачі швидкості



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Контролювати роботу водіїв збираються за допомогою тахографів

Дані вимоги повинні вступити в силу через рік після прийняття законопроекту для транспорту

Міністерство інфраструктури України підготувало законопроект, який передбачає повернення техогляду в кінці 2020 року і встановлення обмежувачів швидкості на окремі категорії транспортних засобів.

Про це пишуть «Факти».

Пристроями для обмеження швидкості планують оснащувати транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять (включаючи місце водія) або перевезення вантажів максимально допустимою масою понад 3,5 тонни.

Дані вимоги повинні вступити в силу через рік після прийняття законопроекту для транспорту, який здійснює міжнародні перевезення, через два роки – для внутрішніх перевезень.

Відзначається, що контролювати роботу водіїв збираються за допомогою тахографів, які записують і зберігають інформацію про рух вантажівок і автобусів, а також режими праці та відпочинку водіїв.

Нагадаємо, у Дніпрі стався вибух у легковому авто. За інформацією ГУ НП у Дніпропетровській області, у результаті вибуху загинув 71-річний чоловік.

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