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    Суспільство

    В Україні хочуть встановити на авто обмежувачі швидкості

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    <p>Контролювати роботу водіїв збираються за допомогою тахографів</p> - В Україні хочуть встановити на авто обмежувачі швидкості

    Контролювати роботу водіїв збираються за допомогою тахографів

    Дані вимоги повинні вступити в силу через рік після прийняття законопроекту для транспорту

    Міністерство інфраструктури України підготувало законопроект, який передбачає повернення техогляду в кінці 2020 року і встановлення обмежувачів швидкості на окремі категорії транспортних засобів.

    Про це пишуть «Факти».

    Пристроями для обмеження швидкості планують оснащувати транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять (включаючи місце водія) або перевезення вантажів максимально допустимою масою понад 3,5 тонни.

    Дані вимоги повинні вступити в силу через рік після прийняття законопроекту для транспорту, який здійснює міжнародні перевезення, через два роки – для внутрішніх перевезень.

    Відзначається, що контролювати роботу водіїв збираються за допомогою тахографів, які записують і зберігають інформацію про рух вантажівок і автобусів, а також режими праці та відпочинку водіїв.

    Нагадаємо, у Дніпрі стався вибух у легковому авто. За інформацією ГУ НП у Дніпропетровській області, у результаті вибуху загинув 71-річний чоловік.

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