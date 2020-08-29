Мінінфраструктури планує запровадити патент для таксистів



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Мінінфраструктури розробило законопроєкт. Згідно з документом, таксисти муситимуть купувати патент на право займатися перевезеннями

«Водій зможе купити патент на один рік, на один місяць тощо» – Погосян

Більшість таксистів в Україні працюють нелегально і не сплачують податків. У тіні перебуває до 95% ринку. Щоб вивести їхню роботу в законну площину, для таксистів хочуть запровадити патент.

Про це заявив гендиректор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян.

«Наразі вони (Uber, Uklon і Bolt) поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки і питаннях відстоювання своїх інтересів у разі потреби», – сказав Погосян.

За його словами, щоб убезпечити пасажирів і вивести таксистів «із тіні», Мінінфраструктури розробило законопроєкт. Згідно з документом, таксисти муситимуть купувати патент на право займатися перевезеннями.

Погосян пояснив, що водій зможе купити патент на один рік, на один місяць тощо. Його вартість на один рік буде зафіксовано на рівні однієї мінімальної зарплати, яка встановлена станом на 1 січня поточного року. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то відповідно суму потрібно розділити на 12. Для водіїв електромобілів вартість патенту буде вдвічі меншою.

«Ми створюємо умови, за яких люди, – а це сотні тисяч, які працюють у цій сфері незаконно і перевозять громадян, що є дуже відповідальним питанням, – працювали б на законних підставах. Вибір у кожного громадянина буде: або працювати на самого себе, купивши патент, або відкрити фірму і працювати як класична служба таксі», – додав Погосян.

Джерело: Укрінформ