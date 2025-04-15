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В Україні хмарно, без опадів: погода на 15 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно, без опадів: погода на 15 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

На Закарпатті та Прикарпатті очікується невеликий дощ

Сьогодні, 15 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, у південних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 10-15°.

Прогноз погоди на 15 квітня
Прогноз погоди на 15 квітня
Прогноз погоди на 14 квітня

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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