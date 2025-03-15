Захід України засипає снігом. На Волині понад 10 сантиметрів опадів

Засніжило у Волинській та Львівській області

Справжня зима повернулася в середині березня на заході Україну, вкривши Волинь та Львівщину снігом. Місцеві жителі фіксують значні опади, подекуди понад 10 сантиметрів. Про це пише «Главком» з посиланням на пости місцевих мешканців у соцмережах.

Синоптики попереджали про випадіння снігу у західних областях.

«Після кількох теплих весняних днів погода знову здивувала – 15 березня село Жиричі на Ратнівщині замело снігом. Замість сонячного тепла – біла ковдра на полях і дахах. Хто вже прибирав зимовий одяг, мабуть, доведеться дістати його ще раз», – зазначають у місцевих пабліках.

Також снігопади очікуються і ввечері. Подібна ситуація й на Львівщині, де погодні сюрпризи сприймають із іронією. Для багатьох снігопад став несподіванкою, а водіїв закликають бути обережними.

Нагадаємо, найближчими днями синоптики прогнозують значне зниження температури, що може вплинути на сільськогосподарські культури. Найбільшого ризику зазнають південні області, зокрема ті ділянки, де ранні посіви вже зійшли.

«Щодо похолодання. В зоні ризику на тепер тільки південні області, але тільки там, де дуже рано з’явилися сходи якихось культур, можливо овочевих на присадибних ділянках», – зазначила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Також, в західних областях значний дощ, місцями з мокрим снігом, у північних, вдень і в центральних областях помірні дощі, на решті території без опадів. Температура в західних та північних областях вночі та вдень 5-10° тепла (на Рівненщині, Волині та Львівщині 2-7° тепла), на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на півдні та сході країни до 22°.