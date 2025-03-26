В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 березня

Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ

Сьогодні, 26 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та Закарпатті місцями туман. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 15-20°.

Прогноз погоди на 26 березня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.