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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 березня
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів
фото з відкритих джерел

Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ

Сьогодні, 26 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах та Закарпатті місцями туман. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 15-20°.

Прогноз погоди на 26 березня
Прогноз погоди на 26 березня
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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