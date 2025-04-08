Ще одну область України засипало снігом посеред весни (фото)

Синоптики попереджають жителів Чернігівської області про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 8 квітня, в Чернігівській області випав сніг, чим здивував місцевих жителів. Відповідні фото ширяться мережею, інформує «Главком».

Синоптики попереджають жителів області про ожеледицю на дорогах. Чернігівський обласний центр з гідрометеорології також зазначає, що уночі температура була 0°C, -5°C.

Чернігівщину засипало снігом фото: Facebook/Чернігів і Чернігівщина у фото

Вулиці, автівки та двори Чернігівської області буквально засипало білим покривом.

Синоптики зазначають, що з 13 квітня температура повітря вдень прогріється до +12º С і підвищуватиметься. Вже 17 квітня прогнозують до +20º С вдень, і до +13º С вночі.

Нагадаємо, що 6 квітня Одеса та область стали заручниками незвичайного для квітня явища – рясного снігопаду. З самого ранку вулиці міста та обласні траси вкрило білим покривалом.

Також повідомлялося, що у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом.

Як повідомлялося, в Україні різке похолодання: температура впала з 19 градусів тепла до мінусових значень. Як наслідок – під загрозою замерзання опинилися фруктові дерева, картопля, цибуля, які вже встигли висадити аграрії, посіви зернових. В інтерв’ю «Главкому» начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко пояснила причини нинішнього різкого похолодання та назвала найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.