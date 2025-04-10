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Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото)
Снігопад почався вранці і триває більше години
фото: glavcom.ua

Несподіваний снігопад розфарбував весняний Київ у зимові кольори

Сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.

У Києві цвітуть фруктові дерева
У Києві цвітуть фруктові дерева
фото: glavcom.ua

Температура повітря у Києві вранці 2° тепла, але через вологість відчувається як -2°.

Калюжниця у снігу
Калюжниця у снігу
фото: glavcom.ua

Особливо контрастно виглядає сніг на фоні яскравих пелюсток нарцисів, що саме розквітли у столичних парках та на клумбах. Білі пластівці ніжно лягають довкола, створюючи незвичайний, майже казковий пейзаж. Ці рослини, як і калюжниця, звичні до низьких температур. 

Нарциси у сніговому полоні
Нарциси у сніговому полоні
фото: glavcom.ua
Цвітіння дерев у столиці під час снігопаду
Цвітіння дерев у столиці під час снігопаду
фото: glavcom.ua
Сніг у Києві 10 квітня
Сніг у Києві 10 квітня
фото: glavcom.ua
Жителі міста поспішають у справах
Жителі міста поспішають у справах
фото: glavcom.ua
Сніг вкрив усю землю
Сніг вкрив усю землю
фото: glavcom.ua
Домашнім улюбленцям до вподоби така погода
Домашнім улюбленцям до вподоби така погода
фото: glavcom.ua
На лавках у сквері – нікого
На лавках у сквері – нікого
фото: https://glavcom.ua
Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото) фото 1
фото: glavcom.ua
Сніг йде вже більше години
Сніг йде вже більше години
фото:glavcom.ua

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, сьогодні буде найхолодніший день, зима вже рештки висипає остаточно, скоро-прескоро сонце і +18 градусів. Вже на Вербну неділю весна поверне своє.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозуєтья на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. 

Теги: Київ снігопад весна погода

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