Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото)
Несподіваний снігопад розфарбував весняний Київ у зимові кольори
Сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.
Температура повітря у Києві вранці 2° тепла, але через вологість відчувається як -2°.
Особливо контрастно виглядає сніг на фоні яскравих пелюсток нарцисів, що саме розквітли у столичних парках та на клумбах. Білі пластівці ніжно лягають довкола, створюючи незвичайний, майже казковий пейзаж. Ці рослини, як і калюжниця, звичні до низьких температур.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, сьогодні буде найхолодніший день, зима вже рештки висипає остаточно, скоро-прескоро сонце і +18 градусів. Вже на Вербну неділю весна поверне своє.
Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозуєтья на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.
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