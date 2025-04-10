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Квітневий сюрприз у Карпатах: снігові перемети сягають метра (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Квітневий сюрприз у Карпатах: снігові перемети сягають метра (фото)
Сніг завалив гору Піп Іван
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван температура опустилася до -10°C

На горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

«Погіршення погодніх умов! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря -10°C, падає сніг», – йдеться у повідомленні.

Квітневий сюрприз у Карпатах: снігові перемети сягають метра (фото) фото 1

Рятувальники зауважують, що на горі протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра.

Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.

Як повідомлялося, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозується на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. 

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Теги: Карпати (гори) снігопад погода

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