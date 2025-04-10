Квітневий сюрприз у Карпатах: снігові перемети сягають метра (фото)
На горі Піп Іван температура опустилася до -10°C
На горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.
«Погіршення погодніх умов! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря -10°C, падає сніг», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники зауважують, що на горі протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня, кияни стали свідками нетипової для середини весни погодної аномалії. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, з дощем. Хоча опади не є інтенсивними і швидко тануть на твердих поверхнях, тонкий білий покрив встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.
Як повідомлялося, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозується на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.
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