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В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 березня
Прогноз погоди на 22 березня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність

У суботу, 22 березня в Україні синоптики прогнозують теплу й весняну погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

22-24 березня, у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря та очікуваними опадами, на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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Теги: прогноз погоди погода

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