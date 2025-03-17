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Синоптикиня повідомила, коли в Україну повернеться тепло

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Синоптикиня повідомила, коли в Україну повернеться тепло
В Україні очікується потепління
фото: glavcom.ua

Синоптикиня зауважила, що сьогодні на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг

Потепління очікується в Україні з 22-23 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

Синоптикиня зауважила, що сьогодні на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. Вночі -3°; -8°, вдень 0°; +4°.

«До негоди приєднається сильний північно-західний вітер! Одягайтеся тепло, покатайтесь маршруткою краще завтра, бо на дорогах буде непевно. На решті території України 17 березня без істотних опадів, хіба на заході центральної частини дощ та мокрий сніг. Вночі 0°; +4°, вдень +6°; +11°», – йдеться у дописі.

Діденко зазначила, що у Києві буде мокрий сніг, вночі -3°; -5°, вдень +1°; +3°. Рвучкий північно-західний вітер. Водночас, за її словами, потепління слід очікувати з 22-23 березня.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні відбулося погіршення погодних умов після теплих днів. Так, за даними Укргідрометцентру, 17-19 березня в Україні очікується значне похолодання: зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла.  Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: весь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години. А теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня. 

До слова, сьогодні, 17 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

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Теги: синоптик Україна прогноз погоди погода

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