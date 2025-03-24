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Вчені спрогнозували рік, що ввійде до трійки найспекотніших в історії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вчені спрогнозували рік, що ввійде до трійки найспекотніших в історії
2025 рік увійде до трійки найспекотніших років за всю історію спостережень
графіка: Met Office

2024 рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень

За прогнозами Національної метеорологічної служби Великої Британії, 2025 рік може бути одним із трьох найбільших за всю історію спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Met Office.

Вчені прогнозують, що 2025 рік поступиться лише 2023 і 2024 рокам. Повідомляється, що за весь час спостережень, наразі 2024 рік займає перше місце, а 2023 рік – друге місце у рейтингу найспекотніших.

Також фахівці припускають, що нинішній період може стати найтеплішим на планеті за останні 125 тис. років. Температура продовжує рости через зростання викидів парникових газів через людську діяльність.

У Всесвітній метеорологічній організації відзначають, що 2024 рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, завершивши десятиліття безпрецедентної спеки, спричиненої діяльністю людини. Зростання рівня парникових газів продовжує бити рекорди, що впливають на глобальні кліматичні умови.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новому посланні наголосив на необхідності негативних дій для скорочення викидів та переходу до відновлюваної енергетики, щоб уникнути подальшого погіршення кліматичної ситуації.

2025 рік, за прогнозами, може увійти до трійки найспекотніших років, що підкреслює нагальну потребу в глобальних заходах для боротьби зі зміненим кліматом.

Нагадаємо, що лютий у 2024 році став найтеплішим за всю історію спостережень. Тепловий рекорд зафіксували і в океані. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі.

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Теги: спека рекорд вчені погода

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