Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Вдень 23 березня пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що 23 березня у низці областей буде І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, що у суботу, 22 березня в Україні синоптики прогнозують теплу й весняну погоду. Без суттєвих опадів. На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.