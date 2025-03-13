Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці

У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 13 березня та вночі 14 березня, у Києві та Київській області очікується гроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області. У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози», – попереджають синоптики.

Синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, 15 та 16 березня в Україні очікується погіршення погодних умов та поступове зниження температури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.