Чотири області частково знеструмлено через негоду

В Україні спостерігається зниження рівня споживання електроенергії

Через сильний дощ та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 18 населених пунктів у чотирьох областях. Йдеться про Закарпатську, Чернігівську, Кіровоградську та Миколаївську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

При цьому енергетики спостерігають зниження рівня споживання електроенергії. Станом на 09:30, він був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня. Цьому сприяла ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім південних та східних областей, вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше частина Херсонської громади лишилася без світла після масованого російського обстрілу.

До слова, за минулу добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 9 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини.

Як повідомлялося, уряд Австралії вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.