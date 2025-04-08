На Київщині жінка палила траву і підпалила сусідську будівлю (відео)

За словами жінки, вона вже десять років поспіль палить траву навесні

Жінка у селі Радинка на Київщині вирішила навести лад на подвір’ї та підпалила траву, як це робила 10 років поспіль, але раптом почала горіти сусідська будівля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Повідомляється, що рятувальники прибули на виклик і з’ясували, що господиня вирішила «навести лад» на подвір’ї та запалила траву у вітряну погоду. За словами жінки, вона вже десять років поспіль палить траву навесні.

«Але цього разу «щось пішло не так»: вітер, суха погода, трохи вогню – і вже горить сусідська господарча споруда», – написали у ДСНС.

Палійка щиро зізналась у скоєному та погодилась з тим, що отримала від представника Служби порятунку штраф у розмірі 3060 грн.

У ДСНС нагадують: паління сухої рослинності не тільки заборонене законом, а й становить реальну загрозу життю та майну. «Тож, перш ніж братися за сірники – краще згадайте цей випадок. А найкраще – не паліть взагалі», - порадили рятувальники.

Нагадаємо, у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави. На гасіння знадобилося чотири години та чотири бригади рятувальників. У ДСНС Київщини повідомили, що вогнем було охоплено три житлові будинки, три господарчі будівлі та 1,5 гектара трав'яного настилу.