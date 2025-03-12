В Україні очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 12 березня

Вночі у більшості областей очікується помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ, вдень невеликий дощ можливий лише у північній частині країни

Сьогодні, 12 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні очікується хмарна погода, вночі у більшості областей помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ, вдень невеликий дощ можливий лише у північній частині країни. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 12 березня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м с.