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В Україні очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 12 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Україні очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 12 березня
У Києві очікується вночі помірний, вдень невеликий дощ
фото з відкритих джерел

Вночі у більшості областей очікується помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ, вдень невеликий дощ можливий лише у північній частині країни

Сьогодні, 12 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні очікується хмарна погода, вночі у більшості областей помірний (в Карпатах та на Закарпатті значний) дощ, вдень невеликий дощ можливий лише у північній частині країни. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 12 березня
Прогноз погоди на 12 березня
Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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