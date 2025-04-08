В Україні хмарно з проясненнями: погода на 8 квітня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг

Вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг

Сьогодні, 8 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура вдень 1-4° тепла, у південних областях 4-9° тепла.

Прогноз погоди на 8 квітня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.