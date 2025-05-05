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Україна зустріне тиждень дощем: прогноз погоди на 5 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна зустріне тиждень дощем: прогноз погоди на 5 травня
Прогноз погоди на 5 травня
фото: glavcom.ua

В Україні очікуються короткочасні дощі

У понеділок, 5 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, короткочасні дощі на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

Україна зустріне тиждень дощем: прогноз погоди на 5 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.

Нагадаємо, з понеділка в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу.

Зазначається, що вже сьогодні, 5 травня, у західних, північних, більшості центральних областей максимальна температура повітря знизиться. Зокрема очікується:

  • на заході до +10...+16 градусів;
  • на півночі до +12...+18 градусів;
  • у центральних областях до +17...+22;
  • на Дніпропетровщині ще буде близько +25.

У південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21...+26 градусів.

«Типові травневі дощі з грозами 5 травня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині. Це – діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади – навряд», – йдеться в повідомленні.

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Теги: прогноз погоди погода дощ вітер

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