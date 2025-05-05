Україна зустріне тиждень дощем: прогноз погоди на 5 травня
В Україні очікуються короткочасні дощі
У понеділок, 5 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні очікується, за даними синоптиків, короткочасні дощі на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.
На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.
Нагадаємо, з понеділка в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу.
Зазначається, що вже сьогодні, 5 травня, у західних, північних, більшості центральних областей максимальна температура повітря знизиться. Зокрема очікується:
- на заході до +10...+16 градусів;
- на півночі до +12...+18 градусів;
- у центральних областях до +17...+22;
- на Дніпропетровщині ще буде близько +25.
У південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21...+26 градусів.
«Типові травневі дощі з грозами 5 травня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині. Це – діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади – навряд», – йдеться в повідомленні.
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