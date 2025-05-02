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Москву накрив рекордний за 116 років снігопад (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Москву накрив рекордний за 116 років снігопад (фото, відео)
Сніговий покрив у Москві розтане вже 3 травня, а у найбільш засніжених районах області – до 5 травня
фото з соцмереж

За 36 годин у столиці РФ випало 43 мм опадів, що становить близько 70% місячної норми

У ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на

За даними метеорологів, за 36 годин у столиці випало 43 мм опадів, що становить близько 70% місячної норми.

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Сніг у Москві розтане 3 травня, а у найбільш засніжених районах області – до 5 травня
фото з соцмереж

На метеостанції «ВДНГ» сніговий покрив досяг 7 см, у районі МДУ – 10 см, а в Тушино – 2 см. Такої аномальної травневої негоди не фіксували понад століття.

Потужний циклон приніс не лише сніг, а й сильний вітер, що спричинив численні аварії на електромережах. Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов повідомив, що через негоду в області впало багато дерев, а ожеледь на дротах призвела до масових відключень електроенергії.

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Найбільше постраждав Зеленоград – один із 12 адміністративних округів Москви. Щонайменше 20 дерев вночі обрушилися на припарковані у дворах автомобілі.

Без світла залишилися 26 тис. людей: постраждали 237 ліній електропередач та 4400 трансформаторних підстанцій. У низці населених пунктів мешканці залишилися без електропостачання, а комунальні служби працювали у посиленому режимі.

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Допис, поширений BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

Снігопад паралізував транспортну систему Москви – на дорогах утворилися багатокілометрові затори, а рух громадського транспорту був ускладнений. Соціальні мережі заполонили фото та відео засніжених вулиць, повалених дерев і заметів у дворах. 

За прогнозами синоптиків, сніг у Москві розтане вже 3 травня, а у найбільш засніжених районах області – до 5 травня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 травня в Україні синоптики прогнозували прохолодний день. Попередньо, без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні. З 2 по 4 травня в Україні, крім Криму, Львівської, 3-4 травня і Волинської та Рівненської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До слова, 10 квітня Київ несподівано повернувся до зимової атмосфери. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, який хоч і не вкрив землю суцільною ковдрою, але створив незвичну картину для весняного, вже квітучого, міста.

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Теги: Москва снігопад негода погода

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